Maltempo e caldo, Italia divisa in due: afa al sud e bombe d'acqua al nord

Mentre il sud è ancora nella morsa del caldo, trombe d'aria, grandinate e forti raffiche di vento devastano il nord. A Cremona registrati numerosi danni agli edifici e alle strade. A Venezia la pioggia torrenziale ha flagellato la città. La temperatura record di 46 gradi è stata registrata in Sardegna dove il mare ha sfiorato i 29 gradi, 45 gradi in Sicilia, 41 a roma, 40 a Firenze e notti tropicali un po' ovunque.