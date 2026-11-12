Esondati vari fiumi

Maltempo, dalla Toscana alla Liguria è emergenza al centro-nord

A Massa caduti oltre 200 milimmetri d'acqua in poche ore, mentre a Vezzano Ligure (La Spezia) è esondato il torrente locale travolgendo binari e auto

12 Nov 2026 - 19:05
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