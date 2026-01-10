Logo Tgcom24
Cronaca
Temperature sotto lo zero

Maltempo da Nord a Sud, disagi e problemi

A Napoli un"palo di cemento ha ceduto, colpendo una donna mentre era in auto

di Bruna Varriale
10 Gen 2026 - 19:02
01:30 
