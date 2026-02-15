I FARAGLIONI DI SANT'ANDREA

Maltempo, crolla l'arco dell'amore simbolo del Salento

Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno (Lecce): "Un dramma"

15 Feb 2026 - 15:13
