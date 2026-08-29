Maltempo, Cremona martoriata: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

L'ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia nelle scorse ore si è abbattuta con particolare violenza su Cremona, messa in ginocchio da grandine e raffiche di vento. Tra i vari edifici danneggiati ci sono anche il Duomo e il palazzo comunale. In particolare è crollata sia la copertura di una guglia della cattedrale che il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per rimettere in sicurezza la città e prestare soccorso ai feriti.