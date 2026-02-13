Maltempo Cosenza, esondati i fiumi Busento e Campagnano: soccorsi in atto
Forti piogge che stanno colpendo l'intero territorio
Dalla tarda sera di giovedì 12 febbraio vigili del fuoco impegnati in provincia di Cosenza per le forti piogge che stanno colpendo l'intero territorio: oltre 50 gli interventi svolti finora, disposto il raddoppio del personale operativo. Esondato il fiume Busento tra Cosenza e Dipignano, isolando una famiglia di dieci persone per il cui sono in corso le operazioni di soccorso. Le maggiori criticità si riscontrano a Grisolia dove 10 persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali; a Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana; a Piano Lago, presso il CNR, i vigili del fuoco stanno recuperando materiale dai laboratori allagati per portarlo al riparo. Esondato anche il fiume Campagnano che ha invaso strade e aree urbane, trascinando pali dell'illuminazione e danneggiando numerose autovetture.