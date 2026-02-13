Maltempo Cosenza, esondati i fiumi Busento e Campagnano: soccorsi in atto

Dalla tarda sera di giovedì 12 febbraio vigili del fuoco impegnati in provincia di Cosenza per le forti piogge che stanno colpendo l'intero territorio: oltre 50 gli interventi svolti finora, disposto il raddoppio del personale operativo. Esondato il fiume Busento tra Cosenza e Dipignano, isolando una famiglia di dieci persone per il cui sono in corso le operazioni di soccorso. Le maggiori criticità si riscontrano a Grisolia dove 10 persone, in difficoltà nelle loro abitazioni allagate, sono state portate al sicuro a bordo dei gommoni dei soccorritori fluviali; a Rogliano, in località contrada Pianoimbuto, le squadre stanno operando per raggiungere quattro cittadini rimasti isolati a causa di una frana; a Piano Lago, presso il CNR, i vigili del fuoco stanno recuperando materiale dai laboratori allagati per portarlo al riparo. Esondato anche il fiume Campagnano che ha invaso strade e aree urbane, trascinando pali dell'illuminazione e danneggiando numerose autovetture.