Sembrano palle da golf, ma sono chicchi di grandine: il maltempo abbatte Brescia
L'ennesima forte grandinata stagionale ha colpito la zona della bassa bresciana."I chicchi hanno raggiunto"diametri importanti, variabili, ma anche di 10 centimetri
Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. Chicchi di grandine di vario diametro, anche di 10 centimetri, hanno devastato la bassa bresciana con danni alle auto parcheggiate, ai tetti e ai pannelli solari.