Le riprese da un cortile

Sembrano palle da golf, ma sono chicchi di grandine: il maltempo abbatte Brescia

L'ennesima forte grandinata stagionale ha colpito la zona della bassa bresciana."I chicchi hanno raggiunto"diametri importanti, variabili, ma anche di 10 centimetri

28 Ago 2026 - 12:17
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Una supercella temporalesca ha scaricato con violenza acqua e grandine tra Lombardia e Veneto. Chicchi di grandine di vario diametro, anche di 10 centimetri, hanno devastato la bassa bresciana con danni alle auto parcheggiate, ai tetti e ai pannelli solari.

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