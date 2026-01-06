Logo Tgcom24
A causa delle precipitazioni

Maltempo, allerta rossa nel Lazio per esondazione del fiume Aniene 

L'invito della Protezione Civile ai cittadini: "evitate gli spostamenti"

06 Gen 2026 - 16:55
01:02 
fiume aniene
maltempo