Maltempo, allerta rossa in Toscana

La Toscana si prepara al peggio: la Protezione civile indica allerta rossa sul nord-ovest della regione. Per precauzione disposta la chiusura delle scuole in provincia di Massa Carrara e anche di Lucca. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull'intero territorio di Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile delll'Emilia evidenzia che "le piogge già cadute sui rilievi potranno provocare frane e ruscellamenti sui versanti, più diffusi nel settore centrale" mentre nei corsi d'acqua dei bacini emiliani centrali è atteso il superamento della soglia 2, in quelli degli altri bacini emiliani della soglia 1.