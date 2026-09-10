Maltempo, allerta arancione in quattro regioni e al Nord si contano i danni

Dopo il grande caldo si volta pagina e arriva il maltempo. In Italia, al Centro-Nord, sono arrivate precipitazioni e calo delle temperature che fanno temere nuovi disagi e danni dopo quelli che hanno quasi messo in ginocchio Cremona a fine agosto. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. È allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Già in diverse regioni italiane del Nord si registrano disagi: a Milano esonda il fiume Lambro e crolla il controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. Nel Trevigiano, una tromba d'aria ha fatto scoperchiare parte di una struttura sovrastante una piscina con i bagnanti che in quel momento erano in acqua a nuotare costretti a fuggire velocemente.