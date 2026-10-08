Maltempo, alberi abbattuti e strade allagate: Roma in tilt, scuole chiuse in Toscana

Un albero crollato su un'auto in sosta al Flaminio e traffico paralizzato: Roma fa i conti con i danni del violento nubifragio, che ha richiesto oltre 120 interventi dei vigili del fuoco e provocato la chiusura precauzionale dei sotterranei del Colosseo. Situazione critica anche in Toscana, dove l'allerta arancione ha portato alla chiusura delle scuole in diversi comuni. A Viareggio decine di alberi sono caduti e il tetto di un asilo ha subito gravi danni, mentre il maltempo ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Sarzana e Massa.