Maltempo al sud, i danni causati dalle mareggiate
I video ripresi dai cellulari raccontano"alcune delle mareggiate più forti che hanno colpito il meridione negli ultimi anni
La forza del mare in tempesta che porta via quel che trova in un ristorante di Letojanni, le onde che si mangiano il lungomare nel messinese, mentre i sotto i binari della ferrovia Messina-Catania non resta più nulla a causa di una frana. I video diventano una testimonianza della tragedia naturale che negli ultimi giorni ha colpito tutto il sud Italia, dalla Calabria alle isole.