Maltempo al sud, i danni causati dalle mareggiate

I video ripresi dai cellulari raccontano"alcune delle mareggiate più forti che hanno colpito il meridione negli ultimi anni

22 Gen 2026 - 15:22
La forza del mare in tempesta che porta via quel che trova in un ristorante di Letojanni, le onde che si mangiano il lungomare nel messinese, mentre i sotto i binari della ferrovia Messina-Catania non resta più nulla a causa di una frana. I video diventano una testimonianza della tragedia naturale che negli ultimi giorni ha colpito tutto il sud Italia, dalla Calabria alle isole.

