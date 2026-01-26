Maltempo al Sud: dichiarato lo stato di emergenza e stanziati i primi 100 milioni di euro

Un intero paese a un passo dal precipizio: la terra torna a sbriciolarsi, trascinando via tutto ciò che sosteneva. A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana, lunga quattro chilometri, non smette di allargarsi. Case sventrate, oltre mille sfollati, scuole chiuse nella zona rossa. Il paese con 25mila abitanti è quasi isolato. Sotto accusa, le ultime piogge unite a una lunga siccità e a un territorio fragile, non nuovo a smottamenti. Dopo la devastazione del ciclone, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Calabria e Sardegna: per gli interventi urgenti, stanziati i primi 100 milioni di euro. Oltre due miliardi i danni stimati. Per coordinare la ricostruzione, i governatori sono stati nominati commissari.