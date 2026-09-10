NUBIFRAGI IN LIGURIA

Maltempo, al largo di Rapallo una tromba d'aria sfiora un battello turistico

Il vortice è passato davanti a Santa Margherita per poi dissolversi nei pressi di Preli"

10 Set 2026 - 21:37
02:00 
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