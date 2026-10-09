Maltempo al centro sud: ad Anzio crolla una parte della falesia, danni anche nel napoletano

Continua l'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il centro sud. È ancora allerta arancione anche su Lazio e Campania, fino alle 15 di sabato 10 ottobre. Ad Anzio è conta dei danni: in alcuni punti l’acqua ha raggiunto i finestrini delle automobili, fatto saltare tombini, e reso complicati gli spostamenti. Inoltre, sul litorale è crollata una parte della falesia nella zona del Turcotto. Danni anche nel napoletano e a Ischia dove un black-out delle telecomunicazioni di oltre due ore ha scollegato l'intera isola.