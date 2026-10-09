Maltempo al centro sud: ad Anzio crolla una parte della falesia, danni anche nel napoletano
A Nettuno i carabinieri hanno soccorso due persone con disabilità motorie rimaste bloccate al piano terra della loro abitazione, dove l'acqua aveva raggiungo il mezzo metrodi Maria Stella Carrara
Continua l'ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il centro sud. È ancora allerta arancione anche su Lazio e Campania, fino alle 15 di sabato 10 ottobre. Ad Anzio è conta dei danni: in alcuni punti l’acqua ha raggiunto i finestrini delle automobili, fatto saltare tombini, e reso complicati gli spostamenti. Inoltre, sul litorale è crollata una parte della falesia nella zona del Turcotto. Danni anche nel napoletano e a Ischia dove un black-out delle telecomunicazioni di oltre due ore ha scollegato l'intera isola.