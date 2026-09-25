momento atteso

Malpensa, l'aeroporto viene intitolato a Silvio Berlusconi

Dopo un iter lungo tre anni porterà il nome del 4 volte presidente del Consiglio"

di Alessandro Tallarida
25 Set 2026 - 19:06
01:42 
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Da oggi venerdì 25 settembre l'aeroporto milanese di Malpensa è intitolato a Silvio Berluscon

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