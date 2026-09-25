Malpensa intitolata a Berlusconi, Tajani: "Una scelta che mi riempie d'orgoglio"

Antonio Tajani commenta da New York l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Impegnato alle Nazioni Unite, il leader di Forza Italia ricorda il fondatore del partito come uno "degli statisti che hanno fatto la storia del nostro Paese" e definisce "significativa" e "felice" la scelta di dedicargli lo scalo lombardo. "Ritrovare il suo nome per ogni viaggiatore non è soltanto un invito a ricordare il passato, è un invito a continuare a costruire il futuro come lui sapeva fare, con ottimismo, tenendo il sole in tasca"