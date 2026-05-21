A "TG4-Diario del giorno"

Maldive, l'avvocato Stella del tour operator Albatros: "Sull'imbarcazione non c'era attrezzatura idonea per entrare in grotta"

A bordo c'era soltanto la strumentazione per "immersioni ricreative"

21 Mag 2026 - 16:29
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