Maldive, il dolore degli amici dei sub

Il professore Carlo Bianchi conosceva bene Monica Montefalcone, morta durante un’immersione nelle acque delle Maldive. Era stato suo docente, poi insieme avevano continuato a pubblicare ricerche. Il suo è un ricordo commosso: "Con Monica sparisce la mia scuola di Genova. Per me è crollato il mondo". Aveva 51 anni Monica, biologa e docente all’Università di Genova; una vita dedicata al mare e alla ricerca scientifica. "Aveva passione per il mare, aveva passione per lo studio, trasmetteva ai suoi collaboratori e agli studenti questo entusiasmo. Era contagiosa da questo punto di vista", aggiunge. Con lei sono morti la figlia Giorgia Sommacal, vent’anni, il biologo Federico Gualtieri, 31, l'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, di 44 anni e Muriel Oddenino, biologa marina trentenne. A Poirino, nel Torinese, suo paese di origine, c’è il silenzio della famiglia e di un’intera comunità. La sua maestra la ricorda bene tra i banchi di scuola; fin da piccola desiderava vivere all’aria aperta… "Amava la natura, - ricorda, - amava il mare, i suoi occhi erano azzurri come il cielo come il mare che lei amava. Il mio rammarico è che quel mare che lei ha amato tanto, le tolto la vita".