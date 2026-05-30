IN CENTINAIA AI FUNERALI

Sub Maldive, a Padova l'addio a Gianluca Benedetti

Nei giorni scorsi si erano tenuti in Piemonte anche le esequie delle altre due vittime, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.

30 Mag 2026 - 13:09
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Proseguono le indagini della procura di Roma, che ha ipotizzato il reato di omicidio colposo. 

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