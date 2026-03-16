Malagiustizia, la storia dell'ex brigadiere De Sapio: "Fui accusato di aver favorito la camorra"

Gerardo De Sapio, ex brigadiere, finì in carcere con l'accusa più infamante per un carabiniere come lui: aver favorito la camorra. In un'intercettazione in carcere tra un boss e la moglie, quest'ultima avvisa il marito di aver saputo dal "carabiniere Gerardo di Monteforte", paese nell'Avellinese, che a breve ci sarebbero stati molti arresti. Non è vero, non c'è alcuna operazione imminente, ma tanto basta agli inquirenti per decidere di arrestare subito Gerardo e spedirlo in carcere. Poi fu assolto per non aver commesso il fatto.