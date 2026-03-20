Il caso di Luigi Sparaco finito in carcere per un pettegolezzo
Il processo finisce dopo otto anni con l'assoluzionedi Alessandro Tallarida
Il caso di Luigi Sparaco, costruttore, vittima di una inchiesta di Woodkoock: nel 2002 finì in carcere per un pettegolezzo senza riscontro, ma dopo otto anni di processo si scoprì che l'indirizzo indicato da un pentito non esisteva. Il procedimento finisce nell'unico modo possibile: assolto perché il fatto non sussiste. Luigi Sparaco, papà della scrittrice Simona, è morto due mesi fa.