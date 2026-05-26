Maggio anomalo in quasi tutta Italia: temperature fino a 37 gradi

Ombrellini antisole e fontane prese d'assalto. A Roma i turisti si difendono così dal caldo che ha trasformato le ultime giornate di maggio in piena estate. Dal Nord al Centro impennata delle temperature che nelle ultime ore sono arrivate a sfiorare i 35 gradi, come a Milano, Torino, Bologna, Roma e Firenze. In genere è tutta la Pianura Padana a soffrire. Siamo attraversati da una vasta e calda circolazione anticiclonica che si è ormai già consolidata sull’area del Mediterraneo e che gli esperti prevedono durerà ancora qualche giorno.