In Trentino-Alto Adige

È un maggio freddo e... bianco: torna la neve in quota

Si imbiancano le Dolomiti, creando non pochi disagi a locali e turisti: "È uno shock se non si è abituati"

15 Mag 2026 - 21:32
00:27 
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