Macellazione clandestina di cavalli, sette misure cautelari in Sicilia

Le indagini dei carabinieri, tra Ragusa e Siracusa, avrebbero scoperto una organizzazione che si dedicava alla macellazione e commercializzazione di carni equine, in violazione delle normative sanitarie e di sicurezza alimentare. Nell'inchiesta è coinvolto un medico ufficiale veterinario in servizio all'Asp di Siracusa che è stato posto ai domiciliari. Tra i beni sequestrati in provincia di Siracusa vi sono un mattatoio, una stalla, un esercizio commerciale di macelleria e un'area scoperta adibita a discarica abusiva lungo l'asse autostradale, per un valore di circa due milioni di euro.