Attaccata una colonia felina

Ad Ancona i lupi si avvicinano al centro città: lo spavento dei cittadini

Da mesi vengono avvistati nelle zone più interne della provincia e aumentano le segnalazioni dalle zone urbane

di Ilaria Liberatore
08 Nov 2026 - 13:22
01:33 
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