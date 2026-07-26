Si avvicinano e attaccano animali

Lucca, è allarme lupi in centro città: preoccupazione fra i cittadini

Nella zona di Montebello"la scorsa settimana, Destiny, un cagnolino di 7 anni è stato attaccato e ucciso da un lupo che stava girando

26 Lug 2026 - 15:01
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