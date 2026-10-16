Lunghe code ai distributori in Puglia per le proteste degli autotrasportatori

"Chiediamo al governo una urgente convocazione ad horas delle associazioni d'autotrasporto, altrimenti dovremo ricorrere alla valutazione di un fermo nazionale e si bloccherà il paese". Sono le parole di Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, in seguito alle proteste degli autotrasportatori nel sud Italia. Il caro carburanti, infatti, ha fatto scattare la rivolta dei Tir.