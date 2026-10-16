Lunghe code ai distributori in Puglia per le proteste degli autotrasportatori
La crisi logistica, che sta interessando la rete di distribuzione, anche per lo sciopero della raffineria di Taranto, innesca un'emergenza carburanti in Puglia e Calabria.
"Chiediamo al governo una urgente convocazione ad horas delle associazioni d'autotrasporto, altrimenti dovremo ricorrere alla valutazione di un fermo nazionale e si bloccherà il paese". Sono le parole di Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto, in seguito alle proteste degli autotrasportatori nel sud Italia. Il caro carburanti, infatti, ha fatto scattare la rivolta dei Tir.