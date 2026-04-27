Lucca, turisti cafoni si tuffano nella fontana: le proteste dei residenti

"Purtroppo questi turisti non portano il giusto rispetto, ci vorrebbe più controllo e sanzioni", "Questi scempi non vanno fatti, le opere d'arte non vanno toccate" e, ancora, "È bene mettersi d'accordo su alcuni comportamenti basilari". I residenti di Lucca sono stanchi e protestano dopo l'ennesimo episodio di "turismo cafone". In particolare, nella serata di sabato 25 aprile, alcune turiste straniere hanno avuto l'idea di rinfrescarsi nell'acqua della vasca ornamentale di piazza Antelminelli, di fianco alla cattedrale di San Martino. Urla, grida, risate e naturalmente, immancabile, un video da postare sui social per documentare la cafonata e conquistare qualche like, senza alcun rispetto delle nostre opere d'arte.