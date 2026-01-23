Lucca, lavoratori clandestini in un laboratorio cinese: due arresti

Sei lavoratori clandestini, cioè stranieri senza permesso di soggiorno, sono stati scoperti dai carabinieri di Lucca durante un controllo a un opificio che produce parti di scarpe da mandare a calzaturifici in Toscana. Il controllo, effettuato insieme al nucleo dell'ispettorato per il lavoro, ha fatto scattare due arresti. Uno riguarda il titolare della ditta, un cinese regolare in Italia, e un lavoratore per il reato di reingresso illegale nel territorio nazionale, dato che nell'agosto 2025 era stato espulso ed era rientrato in Italia illegalmente. I sei clandestini, tutti privi di contratto, svolgevano le mansioni in locali angusti e in uno stato di assoluto disordine e sporcizia. Al piano terreno dello stabile dove sono intervenuti i venti carabinieri c'è il laboratorio, mentre in quello superiore gli alloggi-dormitorio, dove i lavoratori vivevano in condizioni di accentuato e grave degrado. I locali erano fatiscenti, i riscaldamenti non funzionavano e mancavano le norme igieniche più elementari.