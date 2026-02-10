Lucca, coperta la statua di Trump per le parole sui"soldati italiani in Afganistan

Un telo nero copre la statua di Trump, una delle attrazioni del bioparco di Vagli in Garfagnana. Una punizione decisa dal sindaco del piccolo paese in provincia di Lucca dopo le parole denigratorie pronunciate dal presidente degli Stati Uniti sui nostri soldati in Afganistan. Che - secondo lui - sarebbero rimasti nelle retrovie della guerra, mentre la realtà racconta che in battaglia ne sono morti 53 e 723 sono rimasti feriti.