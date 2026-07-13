manca il movente

Loreto, Sami Khemaies ancora in carcere: omicidio o femminicidio?

Sami Khemaies è in carcere, accusato di omicidio volontario aggravato per l'uccisione dell'ex compagna Luigia Fortunato

di Enrico Laurelli
13 Lug 2026 - 19:24
01:43 
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