Lorena Isceri, tutta Squinzano in lacrime per i suoi funerali

Gli occhi lucidi e lo sguardo commosso di un'intera comunità, quella di Squinzano, in provicia di lecce, il paese di origine di Lorena Isceri. Nel giorno dell'ultimo saluto erano presenti centinaia di persone, con addosso dei nastri rossi per dire basta alla violenza sulle donne. Mamma Antonia ha sempre stretto forte l'orsacchiotto di peluche che apparteneva alla figlia.