Cronaca
L'episodio nel Varesotto

Lonate Pozzolo, ucciso un ladro durante un furto in casa

Appena diffusa la notizia, all'ospedale di Magenta sono arrivati quasi 200 sinti: hanno"provocato tensione fino all'arrivo delle forze dell'ordine

di Rossella Ivone
15 Gen 2026 - 13:09
Quando ha scoperto due uomini nella villetta di Lonate Pozzolo, nel Varesotto, li ha affrontati. I malviventi si sono scagliati contro di lui, ricercatore di 33 anni, con pugni e botte ma, nonostante fosse ferito, il padrone di casa ha reagito con una coltellata. I ladri, entrambi sinti, sono scappati, ma poco dopo l'auto su cui viaggiavano si è fermata davanti al pronto soccorso di Magenta, dove il ferito, un 37enne residente in un campo nomadi torinese, è morto. Appena diffusa la notizia, all'ospedale di Magenta sono arrivati quasi 200 sinti: hanno scardinato porte e provocato tensione fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

