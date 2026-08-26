In Lombardia il primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitario

In Lombardia per la prima volta un malato terminale ha potuto ricorrere al suicidio assistito, accompagnato nell'intero processo dal servizio sanitario regionale. Domenico Zuccarella, 59 anni, era affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. Sapeva che se avesse atteso ancora non sarebbe più stato in grado di fare autonomamente la propria scelta. L'8 novembre del 2025 ha presentato domanda. La commissione medica ha dato il via libera a maggio. Poi altri tre mesi di relazioni, richiesta di ulteriori approfondimenti, udienze. Il 59enne è morto il 25 di agosto, interamente assistito dal servizio sanitario regionale, che ha fornito il personale volontario, i farmaci e la strumentazione necessaria per l'autosomministrazione, e ha individuato il luogo dove assumerli.