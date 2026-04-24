Lodi, il sottopassaggio della tangenziale è terra di nessuno

Emreke, 41enne richiedente asilo di origine africana, è uno dei circa trenta cittadini stranieri che ha trovato rifugio nel sottopasso della tangenziale est di Lodi, diventato terra di nessuno fra degrado e insicurezza. Da tempo i residenti denunciano una condizione di degrado, ma anche di pericolo, mentre diversi i comitati hanno chiesto un intervento da parte delle istituzioni, con tanto di diffide inviate a comune, prefettura e Anas, ente proprietario del viadotto.