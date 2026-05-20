in corso le ricerche

Castelgerundo (Lodi), 54enne accoltellata da uno sconosciuto: è caccia all'aggressore

"La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fermata per soccorrere un cane. Poi l'agguato

20 Mag 2026 - 19:35
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