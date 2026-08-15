Lava incandescente al buio

Etna, lo spettacolo dell'eruzione al tramonto

Continua l'attività vulcanica dell'Etna, che sta attirando centinaia di turisti

15 Ago 2026 - 22:04
00:20 
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