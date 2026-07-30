Livorno, uno storico stabilimento installa i tornelli: è polemica

Tornelli per entrare negli stabilimenti balneari. A Livorno riesplode la polemica dopo una rissa sfiorata per un video girato agli storici bagni Pancaldi Acquaviva, diventato subito virale. “È vergognosa la richiesta di pagamento solo per accedere al mare, come sono vergognosi i tornelli all’ingresso”, ha detto Matteo Hallissey, presidente di + Europa e dei Radicali italiani. I proprietari del bagno chiariscono che il servizio è sempre libero e gratuito, ancorché quasi mai utilizzato. “Dal 2015 sono state 2-3 persone” a recarsi lì soltanto per fare il bagno, ha commentato Piero Bonaventura, vice-presidente si Pancaldi Acquaviva Spa. Il comune di Livorno è dovuto intervenire inviando una lettera a tutti gli stabilimenti balneari. “Chiunque vuole andare al mare per fare un bagno può passare dagli spazi dati in concessione. Cosa diversa è se vogliamo usufruire dei servizi, in quel caso è necessario pagare un ticket”, ha dichiarato Viola Ferroni, assessore al demanio. La gente si divide: "Il mare è di tutti"; "Io vengo qua, è libero e non si deve pagare".