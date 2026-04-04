Livorno, tenta di truffare un'anziana fingendosi un carabiniere: arrestato

I carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza un 40enne campano, presunto autore di un tentativo di truffa con la "tecnica del finto carabiniere" ai danni di un'anziana donna livornese. Il marito della vittima, insospettito dalla richiesta di consegnare contanti e gioielli (per un valore stimato di 15mila euro) a un sedicente militare in borghese, ha chiamato il 112. Secondo gli investigatori, la donna era stata contattata da un falso maresciallo che, con pressioni e minacce velate, cercava di convincere la coppia a consegnare beni per evitare presunte conseguenze penali. Nel video il momento dell'arresto del truffatore, bloccato dai militari nella centrale piazza Dante a Livorno. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. È poi emerso che l'arrestato, pochi giorni prima, era già stato denunciato per un reato analogo commesso in provincia di Reggio Calabria.