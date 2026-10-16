Livorno, coppia si presenta in ospedale con un neonato morto in un sacchetto

"Non mi ero accorta di essere incinta", Queste le parole di una giovane donna ai medici del Pronto soccorso di Cecina, in provincia di Livorno, dove era arrivata con il suo compagno, stringendo tra le mani un sacchetto che conteneva il corpo senza vita del neonato. La ragazza lo aveva partorito poco tempo prima in una alloggio dove la coppia vive, nonostante i due non siano residenti della cittadina toscana. La ragazza ha raccontato che nella notte aveva accusato dei forti dolori addominali e, pensando che si trattasse di una indigestione, era andata in bagno rendendosi poi conto che in realtà stava partorendo. Il compagno non si sarebbe reso conto di nulla perché, ha dichiarato, stava dormendo. Il neonato, sempre secondo il racconto della giovane, era già morto: sarà però l'autopsia disposta dalla procura di Livorno ad accertare l'esatta causa del decesso.