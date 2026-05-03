Livorno, dal 20 maggio scatta l'obbligo di pulire con acqua la pipì dei cani

Sacchettino di plastica per raccogliere i bisogni e ora anche bottiglietta d'acqua per sciacquare la pipì dei cani. A stabilirlo la nuova ordinanza del comune di Livorno che entrerà in vigore dal 20 maggio e obbligherà i proprietari dei cuccioli a pulire anche l'urina. L'obbligo di pulire è nato dopo che i livornesi si sono lamentati per il cattivo odore e la mancanza di rispetto di chi permette ai cuccioli di fare la pipì sui portoni delle case e sulle vetrine dei negozi. Multe da 25 a 500 euro per chi non rispetterà l'ordinanza.

