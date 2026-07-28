Caro carburante, riparte l'assalto ai distributori di Livigno: "Qui conviene"

"Conveniente, non c'è l'IVA e le accise e quindi conviene fare benzina o gasolio qui": 1,498 il gasolio, 1,493 la benzina. Questo si legge sui cartelli dei distributori di Livigno, il comune in provincia di Sondrio che gode dal 1500 dello status di zona extradoganale. Allora era terra difficile da raggiungere anche per i gabellieri e quel privilegio è rimasto tale fino ai nostri giorni. In periodi di "caro carburanti", Livigno diventa l'inevitabile meta di chi insegue il pieno conveniente.