I veicoli dell'esercito

Milano, contro le proteste c'è il "Lince": i mezzi che garantiscono mobilità e protezione

I militari effettueranno presidi fissi e pattugliamenti mobili nel centro città e nei siti sensibili, con l'impiego di modelli speciali per muoversi rapidamente

di Davide Loreti
24 Ott 2026 - 14:28
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Piazza Duomo a Milano è presidiata da carabinieri e polizia, ma anche dai militari dell'esercito che sono presenti con diverse camionette e mezzi speciali: come il VTLM Lince. Il "Lince" è un veicolo che "garantisce al personale ottima mobilità e protezione".

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