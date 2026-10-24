Milano, contro le proteste c'è il "Lince": i mezzi che garantiscono mobilità e protezione
I militari effettueranno presidi fissi e pattugliamenti mobili nel centro città e nei siti sensibili, con l'impiego di modelli speciali per muoversi rapidamentedi Davide Loreti
Piazza Duomo a Milano è presidiata da carabinieri e polizia, ma anche dai militari dell'esercito che sono presenti con diverse camionette e mezzi speciali: come il VTLM Lince. Il "Lince" è un veicolo che "garantisce al personale ottima mobilità e protezione".