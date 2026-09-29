Lilt, parte la campagna Nastro Rosa 2026
La"Lega italiana per la lotta contro i tumori lancia un invito preciso al mondo femminile: "essere protagoniste della propria salute"di Federica Carlino
Una ballerina come simbolo della cura del proprio corpo, come strumento di lavoro da salvaguardare al meglio. È l’immagine scelta dalla lega italiana per la lotta contro i tumori in occasione della campagna Nastro rosa 2026, presentata alla Camera dei deputati. Un invito preciso, rivolto a tutto il mondo femminile: essere protagoniste della propria salute.