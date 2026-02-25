Levigliani, il borgo toscano dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativa

In Toscana esiste un borgo che dà casa e lavoro a tutti i suoi cittadini, dove proprietà e redditi sono condivisi in cooperativa: si chiama Levigliani ed è una frazione di Stazzema, in provincia di Lucca. "Questo borgo ha una storia che parte da lontano, dal 1794, quando il Granduca di Toscana ha venduto delle terre che 67 capi famiglia levigliani hanno deciso di acquistare in maniera collettiva, tenendole come un'unica proprietà. E hanno sfruttato le risorse di queste terre in maniera collettiva", spiega a Tgcom24 il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. "Questa realtà - prosegue - dà occupazione a tutti gli abitanti e anche a chi viene da fuori. È un'economia circolare che sta funzionando e dà frutti esemplari, una filiera di comunità basata sul cooperativismo. Combatte anche un male che la montagna italiana sta vivendo, perché sta frenando moltissimo lo spopolamento".