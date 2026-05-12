Legale di Sempio: "Lavoriamo con i nostri tecnici su cinque consulenze"

"Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiare la personalità del nostro cliente. Sarà utile per contrapporla o eventualmente accompagnarla quella fatta dai Racis", il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche a cui si è rivolto l'accusa. L'avvocato Liborio Cataliotti spiega così, in un video, i motivi per cui Sempio si trova a Roma. "Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico, e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti", aggiunge precisando che questi ultimi sono al lavoro su cinque consulenze.