Lega, in arrivo una proposta di legge per regolamentare gli enti religiosi che non hanno intese con lo Stato
Si punta all'introduzione di un registro nazionale con iscrizione obbligatoria per risalire"alle sedi, ai rappresentanti, alle attività svoltedi Paolo Scarlata
Moschee abusive senza referenti, finanziatori occulti, vuoti normativi, su cui una proposta di legge della Lega prova a mettere ordine". Si punta all’introduzione di un registro nazionale degli enti religiosi che non abbiano raggiunto intese con lo stato, come l'Islam, con iscrizione obbligatoria per risalire ad esempio alle sedi, ai rappresentanti, alle attività svolte. Una Carta dei valori fissa invece quei paletti rispettosi del nostro ordinamento giuridico. Per chi non si adegua sanzioni fino a 10mila euro, e nei casi di gravi violazioni di condotta anche la reclusione fino a 5 anni.