"Tante gag, sono timida ma ho salvato il mio negozio così"

Lecco, Nonna Milena dal bancone del colorificio a regina dei social

L'idea del nipote: raccontare in video le giornate tra vernici, smalti e pennelli

di Roberta Fiorentini
18 Mar 2026 - 19:50
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