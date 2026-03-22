Lecco, il sindaco a cena con la comunità musulmana per la fine del Ramadan: è polemica

A cena con la comunità musulmana per festeggiare la fine del digiuno e del Ramadan. Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, lo aveva già fatto lo scorso anno, in nome del dialogo tra comunità religiose diverse, ma questa volta la sua scelta ha sollevato nuove polemiche, legate soprattutto al momento politico. Tra due mesi infatti a Lecco si vota per le comunali: una visita inopportuna per le opposizioni, con la Lega che parla di propaganda elettorale.